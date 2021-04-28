Fırat Çelik 6 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor işte yeni projesi!
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinden ayrıldıktan sonra Fransa'ya yerleşen Fırat Çelik, kesin dönüş yaptı. Çelik, önceki gün Cihangir’de arkadaşlarıyla görüntülendi.
Apartmanın önüne masa ve sandalye koyan ünlü oyuncu ve arkadaşları, mekanlar kapalı olmasına rağmen sokakta kafe keyfi yaşadı. Ünlü oyuncu yeni projesinin de müjdesini verdi.
Posta'da yer alan habere göre; Fırat Çelik “İki ay sonra yeni dizinin çekimlerine başlıyoruz. Defne Kayalar ve Hazar Ergüçlü partnerim olacak” dedi.
Yaşamını kısa bir süre önceye kadar Fransa'da sürdüren oyuncu, yeğeniyle çektiği dans videolarıyla da sık sık gündeme geliyordu.
Karantina günlerini yeğeniyle dans ederek geçiren ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaştığı başarılı dans figürleriyle beğeni topluyor.