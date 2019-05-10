Finale giden Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Final tarihi belli oldu
TRT 1'in severek izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da ayrılıklar peş peşe geldi. Bir isim daha diziye veda etti. Beybolat Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Ersan Duru diziden ayrıldı.
Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelen 147. bölümünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'a veda etti. Son bölümde, Ertuğrul'un kılıç darbesiyle Albastı öldü.
Albastı kimliğinin ardına gizlenip Moğollar ile birlikte hareket ederek obada büyük kayıpların yaşanmasına sebep olan Beybolat Bey, en sonunda Ertuğrul Gazi tarafından yakalandı. Dumrul, Mergen, Süleyman gibi alplerin ölümünden sorumlu olan Beybolat, dün akşam ekrana gelen yeni bölümde Ertuğrul Gazi'nın kılıç darbesiyle yere yığıldı. Dizinin sıkı takipçileri ise, Albastı'nın ölümünün bu kadar kolay olmasına şaşırdıklarını belirten yorumlarda bulundular.
Ertuğrul'un bu esnada söylediği, "Tasman kırıldı. Sıra sahiplerine de gelecek. Senin gibilerin kanı tükenmeden bu cenk durmayacak. İhanetin damarları kuruyana dek, pusatım kınına girmeyecek..." sözleri ise finale son üç bölüm kala amansız bir savaşın başlayacağına işaret ediyor.
Beybolat Bey karakterini canlandıran Ali Ersan Duru, sevilen diziye geçtiğimiz aylarda katılmış ve canlandırdığı bu kötü karakter ile izleyicinin dikkatini kısa sürede çekmeyi başarmıştı.