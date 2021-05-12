Finale adım adım yaklaşıyor Survivor'dan çeyrek final öncesi bakın kim elendi

Survivor'da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms birincisi Poyraz oldu. Mavi takımın sms ikincisi ise Steven oldu. Kırmızı takımda ise en fazla oy alan yarışmacı Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.