Film setinde taciz skandalı! ''10 gün boyunca çıplak gezmek zorunda bırakıldık''

Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncularından Lea Seydoux'un gözyaşlarını tutamadığı bu fotoğraf, filmle ilgili çarpıcı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Birçok kişi, çok konuşulan bu fotoğrafın, genç oyuncunun duygulandığı anda çekilmiş bir kare olduğunu öne sürse de, bir twitter kullanıcısı, gerçeğin çok farklı olduğunu anlattı.