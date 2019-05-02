Film setinde taciz skandalı! ''10 gün boyunca çıplak gezmek zorunda bırakıldık''
2013 Cannes Film Festivali'nde, Altın Palmiye ödülüne layık görülen ''Mavi En Sıcak Renktir'' filminin setinde, iki kadın oyuncunun yönetmen tarafından tacize uğradığı iddiası ortaya atıldı.
2013 yapımı ''Mavi En Sıcak Renktir'' filminin çekim sürecinde, yönetmen Abdellatif Kechiche'nin başrol oyuncuları Léa Seydoux ile Adèle Exarchopoulos'u taciz ettiği iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Cannes Film festivalinde, Palme d'or ödülünü kazanan Mavi En Sıcak Renktir adlı film, bir kadının diğer bir kadına olan aşkını ele alıyor ve filmde, yaklaşık 7 dakikalık bir cinsel ilişki sahnesi mevcut.
Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncularından Lea Seydoux'un gözyaşlarını tutamadığı bu fotoğraf, filmle ilgili çarpıcı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Birçok kişi, çok konuşulan bu fotoğrafın, genç oyuncunun duygulandığı anda çekilmiş bir kare olduğunu öne sürse de, bir twitter kullanıcısı, gerçeğin çok farklı olduğunu anlattı.
Yönetmen Abdellatif Kechiche, çekimler sırasında başrol oyuncuları Léa Seydoux ile Adèle Exarchopoulos'a 10 saatten fazla cinsel ilişki sahnesi çektirmiş ve sahnede ne yapmaları gerektiğini anlatırken, iki kadın oyuncununda sık sık genital bölgesine ve göğüslerine dokunmuştu.
İki kadın oyuncunun, 10 gün boyunca çıplak gezmek zorunda bırakıldığı film setinde, oyuncu Lea Seydoux, buna daha fazla dayanamayacağını söyleyip ağladı fakat yönetmen Kechiche bu yakarışlara aldırmayarak sahnenin sonlanmasına izin vermedi.