Filistin paylaşımından sonra eleştirilen MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti
Geçtiğimiz gün Filistin paylaşımının ardından yaptığıyla tepki çeken eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, takipçisini ifşa etti.
2019'da yarıştığı MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, geçtiğimiz gün İsrail'in Filistin'e zulmüne tepki gösterdi. Şimdilerde eşinin bir iş seyahatine çocuklarıyla eşlik eden Güzide, İsrail'e tepki paylaşımının ardından ise eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam etti.
Gezdiği yerlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yer veren Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştiri aldı. Tepkilerden sonra yanıt verse de takipçilerini tatmin demeyen Güzide en sonunda Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.
Tepkilerden sonra yanıt verse de takipçilerini tatmine demeyen Güzide en sonunda Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.
Güzide Mertcan, kendisine gelen bir yoruma şu yanıtı verdi:
"İşte aslında benim tam da fikrim bu. Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor..."