Filistin mitingine kaç kişi katıldı? Yüzbinler oradaydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde dünyaya seslendi. Başkan Erdoğan mitinge katılan kişi sayısını duyurdu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Büyük Filistin Mitingi" düzenlendi.
Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.
Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geldi.
MİTİNGE KAÇ KİŞİ KATILDI? ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Büyük Filistin Mitingi"nde konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda mitinge katılan kişi sayısınının 1,5 miyona yakın olduğunu belirtti.