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Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

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Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Çin'i setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu. 2018’nin ardından ikinci kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin'i mağlup ederek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı. Ay-yıldızlılar 2018 yılında ligi ikincilikle tamamlarken, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.

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Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

Final maçında Filenin Sultanları Çin'e göz açtırmadı. İşte maç ve set sonuçları:
İlk set sonucu: Çin 22-25 Türkiye
İkinci set sonucu: Çin 25-22 Türkiye
Üçüncü set sonucu: Çin 19-25 Türkiye
Dördüncü set sonucu: 16-24 Türkiye

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Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

Millilerde Melissa Vargas, Milletler Ligi finallerinin en iyi oyuncusu (MVP) seçildi.

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