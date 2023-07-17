Filenin Sultanları tarih yazdı! Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olduk

Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk mücadelesinde Çin'i setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu. 2018’nin ardından ikinci kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin'i mağlup ederek tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.