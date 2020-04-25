Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamıyor

Yatağa bağımlı yaşıyor

Damat Burhan Şimşek ise, "Kazada kılcal damarları kopmuş. Zamanla bacakları şişti. 4 yıldır da yardımsız ihtiyacını gideremiyor. Yatağa bağımlı yaşıyor. Oturduğu zaman bacaklarında daha fazla ağrı oluyor. Biz devletimizden ameliyat için yardım bekliyoruz. Bizim herhangi bir maddi talebimiz yok" diye konuştu.