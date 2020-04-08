Fikret Kuşkan eski eşi Bahar Kerimoğlu'ndan şiddet gördü! Mahkemeye koştu

"Yeni bir dava daha açtılar": Hürriyet'te yer alan habere göre, oyuncu Fikret Kuşkan, 4 yıl süren evliliklerini 2009'da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara'yla evlendi. Fakat bu evlilikle birlikte eski eşiyle yeniden sorunları ortaya çıktı. Bahar Kerimoğlu'nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya konu oldu.