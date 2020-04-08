Fikret Kuşkan eski eşi Bahar Kerimoğlu'ndan şiddet gördü! Mahkemeye koştu
Zalim İstanbul'un başrol oyuncusu Fikret Kuşkan, mahkemeye başvurarak eski eşi Bahar Kerimoğlu hakkında koruma talep etti. Kuşkan, Kerimoğlu'nun kendisine hakaret ettiğini ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.
Kanal D'de Mine Tugay ile başrolleri paylaşan ve Agah karakterine hayat veren ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, bomba bir iddiayla gündeme geldi. Kuşkan, eşinin psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu ve koruma talep etti.
"Yeni bir dava daha açtılar": Hürriyet'te yer alan habere göre, oyuncu Fikret Kuşkan, 4 yıl süren evliliklerini 2009'da bitirdi. Kuşkan, boşandıktan yaklaşık 5 yıl sonra müzik öğretmeni Arsevi Özkara'yla evlendi. Fakat bu evlilikle birlikte eski eşiyle yeniden sorunları ortaya çıktı. Bahar Kerimoğlu'nun açtığı davalarla gündeme gelen ikili arasında süren gerginlik yeni bir davaya konu oldu.
"2 ay uzaklaştırma verildi: Mahkemenin iki ay uzaklaştırma verdiği Bahar Kerimoğlu, eski eşi Kuşkan'a psikolojik şiddet uyguladığı öne sürülerek "Kuşkan'ın aile huzuru hedef alınıyor" denildi. Mahkeme, Kerimoğlu hakkında eski eşine 2 ay yaklaşmama cezası verdi. Kerimoğlu iletişim araçlarıyla da eski eşini rahatsız edemeyecek.
Bahar Kerimoğlu tarafından atılan mesajlar mahkemeye de sunuldu. Mesajların birinde Kerimoğlu şu ifadeleri kullanmış: