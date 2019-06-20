Feyza Aktan'dan Özcan Deniz ile boşanma iddialarına cevap gibi paylaşım!
Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanacakları iddia edilirken Aktan'ın paylaşımı iddialara cevap oldu.
Geçtiğimiz sene Feyza Aktan'ın hamileliği üzerine aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren Özcan Deniz'in boşanmak istediği iddia edilmişti. Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Deniz'in oğlunu göremediği de iddia edilmişti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre; geçtiğimiz Babalar Günü'nde imalı bir mesaj yayınlayan Özcan Deniz, Feyza Aktan'dan boşanmak istediğini sebebinin ise henüz belirsiz olduğu söylenmişti.
Haklarında çıkan birçok boşanma haberini yalanlayan ikilinin çekişmeli bir boşanma davasıyla evliliklerini sonlandıracaklarını söylenmişti. Bunun yanı sıra gizli görülen dava dosyasında yayın yasağı konulduğu da eklenmişti.
Özcan Deniz, Babalar Günü'nde dikkat çeken şu paylaşımı yapmıştı: ''Sen yaşadığım her şeyin üstündesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizde acımadan bu günümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar günüm kutlu oldu..''