Feyza Aktan videoyla cevap verdi! Özcan Deniz 'evladımı üzecek kayıtlar' demişti

Suç duyurusunda yer şu ifadeler ortalığı karıştırmıştı: "Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı."