Feyza Aktan Özcan Deniz darp etti demişti mahkemede 6 tanık dinlendi

Duruşmada Özcan Deniz'in aile dostu olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Deniz'in tanıkları olarak, Feyza Aktan'ın ablası ve komşularının ise Aktan'ın tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.