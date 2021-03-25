Feyza Aktan Özcan Deniz darp etti demişti mahkemede 6 tanık dinlendi
Özcan Deniz'in şiddet gördüğünü iddia eden Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının ikinci duruşması gerçekleşti. Davada 6 tanık dinlendi.
Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının ikinci duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ile birlikte, Feyza Aktan ise ablası ile geldi.
Duruşmada Özcan Deniz'in aile dostu olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Deniz'in tanıkları olarak, Feyza Aktan'ın ablası ve komşularının ise Aktan'ın tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi. Yaklaşık 3 saat süren duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.
Ne olmuştu?: Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.