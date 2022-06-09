Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber
Absürt komedinin başarılı oyuncusu ve senarist Feyyaz Yiğit, rol aldığı ve senaryosunu Aziz Kedi ile kaleme aldığı Gibi dizisinin 3. sezon hazırlıklarının başladığını duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindiren Yiğit'in performansı çok beğeniliyor ve ilginç bulunuyor.
"Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle absürt komedinin sevilen ismi olmayı başaran oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit'ten, izleyenleri için sevindiren haber geldi.
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Başarılı oyuncu Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin 3. sezon çalışmalarının yapıldığını, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Feyyaz Yiğit aynı zamanda Gibi dizisinin senaristi...
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