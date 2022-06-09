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Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber

Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber

Absürt komedinin başarılı oyuncusu ve senarist Feyyaz Yiğit, rol aldığı ve senaryosunu Aziz Kedi ile kaleme aldığı Gibi dizisinin 3. sezon hazırlıklarının başladığını duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini sevindiren Yiğit'in performansı çok beğeniliyor ve ilginç bulunuyor.

Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber

"Ölümlü Dünya" ve "Cinayet Süsü" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle absürt komedinin sevilen ismi olmayı başaran oyuncu ve senarist Feyyaz Yiğit'ten, izleyenleri için sevindiren haber geldi. 

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Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber

Başarılı oyuncu Feyyaz Yiğit, Gibi dizisinin 3. sezon çalışmalarının yapıldığını, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber
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Feyyaz Yiğit'ten sürpriz "Gibi" haber

 Feyyaz Yiğit aynı zamanda Gibi dizisinin senaristi...

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