FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında ilginç olay! Hakim ve üyeler anlaşamayınca...

FETÖ üyesi olmak suçundan ceza almak yerine beraat etti

15 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyi yöneticilerinden sanık Cemil Turhan'ın talimatıyla Genelkurmay’da mesai bitimi sonrasında da kalan Bilgi Sistem Subayı olarak üsteğmen rütbesiyle görev yapan Cihangir Şenlik, darbe girişiminin en yoğun saatlerinde görevini sürdürdü. Turhan’la beraber güvenlik kamerası görüntülerinde boy gösteren Şenlik, FETÖ üyesi olmak suçundan ceza almak yerine beraat etti.