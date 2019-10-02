FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında ilginç olay! Hakim ve üyeler anlaşamayınca...
ANKARA 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlarla ilgili çatı davanın gerekçeli kararını açıkladı.
Kararda, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ile diğer 2 hakim üye arasında, bazı sanıklara verilen beraat ve cezalar konusunda birlik sağlanmadığı görüldü. Başkan Dik, kararlarına muhalefet şerhi koydurttuğu sanıklarla ilgili delilleri belirtirken, 'güvenlik kamera kayıtlarından görüleceği üzere' ifadesini kullandı.
Kamera kayıtları herşeyi anlatıyor
Başkan Dik'i muhalif bırakan Genelkurmay çatı davası dosyasındaki kamera görüntüleriyle, kararda belirttiği muhalefet gerekçeleri şöyle: 15 Temmuz darbesini yöneten Yurtta Sulh Konseyi’nin 1 numaralı yöneticisi Mehmet Partigöç’ün emir astsubayı Hasan Hüseyin Sarıtarla darbe gecesi boyunca Partigöç’ün yanında, ertesi gün yakalanana kadar görevine devam etmesine rağmen eksik ceza verildi.
Darbe teşebbüsüne katılmak için karargahta bekledi
Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde özel kalemde sosyolojik danışman olarak görev yapan yarbay rütbesindeki Özgür Solakoğlu karargahın basıldığı sırada mesaisi bitmesine rağmen darbe teşebbüsüne katılmak için karargahta bekledi. Darbecilerle birlikte hareket ederek darbe teşebbüsüne katıldı. Darbe teşebbüsünün önleneceği anlaşılınca Genelkurmay Başkanlığını terk ederek memleketi Hopa'ya gitti. Gürcistan'a kaçmak isterken yakalandı. Solakoğlu’na darbeye katılmaktan değil, eksik cezayla terör örgütü üyeliğinden hüküm verildi.
FETÖ üyesi olmak suçundan ceza almak yerine beraat etti
15 Temmuz gecesi Yurtta Sulh Konseyi yöneticilerinden sanık Cemil Turhan'ın talimatıyla Genelkurmay’da mesai bitimi sonrasında da kalan Bilgi Sistem Subayı olarak üsteğmen rütbesiyle görev yapan Cihangir Şenlik, darbe girişiminin en yoğun saatlerinde görevini sürdürdü. Turhan’la beraber güvenlik kamerası görüntülerinde boy gösteren Şenlik, FETÖ üyesi olmak suçundan ceza almak yerine beraat etti.