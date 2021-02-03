FETÖ lideri Gülen'in hareketlerinde Hristiyanlık ritüelleri!

Eser, Gülen'in gençleri Haç'a hizmet etmek üzere devşirdiğinin kanıtı

Birlikte Dağıtım tarafından 40 yıllık bir dönemde toplanan konuşma metinleri, yayınlanan fotoğraflar üzerinden hazırlanan eserde, Gülen’in dergilerinde defalarca kullandığı resimler ve semboller titizlikle inceleniyor. Eser, illuminati benzeri bir örgütün, gençleri nasıl devşirdiğini, aslında bir neslin Haç’a hizmet ettirilmek üzere hazırlandığını gözler önüne seriyor.