FETÖ lideri Gülen'in hareketlerinde Hristiyanlık ritüelleri!
FETÖ lideri Gülen'in 40 yıllık dergi ve yayınlarında "İslami Değerler" adı altında yaptığı Hristiyanlık propagandası kitap oldu. Söz konusu kitapta, Gülen'in 'Sızıntı'da kullandığı resimlerin Hristiyan dünyasındaki karşılıkları delillendiriliyor.
Birlikte Dağıtım tarafından yayınlanan “Alamut’tan Pensilvanya’ya: Haç’a Adanmış Ruh” isimli eserde FETÖ Lideri Gülen'in ilk yıllardan itibaren, vaazlarında kullandığı el ve kol hareketlerinin, Sızıntı isimli dergideki kullandığı görsellerin, Hristiyan aleminin kullandığı unsurlar ile bire bir aynı olduğu ortaya konuldu.
Eserde İslam coğrafyasında iki yüz yıldır misyonerlik faaliyeti yapanların kullandığı vücut dili, sembol ve yöntemlerin aynısının FETÖ tarafından "İslami Değerler" adı altında kullanıldığı anlatıldı.
Eser, Gülen'in gençleri Haç'a hizmet etmek üzere devşirdiğinin kanıtı
Birlikte Dağıtım tarafından 40 yıllık bir dönemde toplanan konuşma metinleri, yayınlanan fotoğraflar üzerinden hazırlanan eserde, Gülen’in dergilerinde defalarca kullandığı resimler ve semboller titizlikle inceleniyor. Eser, illuminati benzeri bir örgütün, gençleri nasıl devşirdiğini, aslında bir neslin Haç’a hizmet ettirilmek üzere hazırlandığını gözler önüne seriyor.
FETÖ'nün yayınlarında kullandığı her resmin Hristiyan dünyasındaki karşılıkları, sembolik anlamları teker teker delillendirilerek anlatılıyor.