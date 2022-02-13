FETÖ ihbarından sonra Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun yeni işi ortaya çıktı
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki Soner rolüyle hafızalara kazınan ve hakkında FETÖ ihbarı sonrası soruşturma başlatılan Mete Horozoğlu ABD'ye taşındı. İşte Mete Horozoğlu'nun ABD'deki yeni işi...
'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisindeki 'Soner' karakteriyle ismini duyuran ve uzun zamandır hem televizyon dizilerinden hem de sinemadan uzakta olan oyuncu Mete Horozoğlu'nun ABD'deki yeni işi ortaya çıktı. Hakkında bir dönem FETÖ ihbarıyla soruşturma açılan Mete Horozoğlu, Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmiş. Oyunculuğu bırakan Mete Horozoğlu'nun yeni mesleği...
Öyle Bir Geçer Zaman ki, Nefes Vatan Sağ Olsun, Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi ünlü ve başarılı yapımalrla adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu çok uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Mete Horozoğlu'nun Türkiye'yi terk edip ABD'ye taşındığı ortaya çıktı.
Oyuncu Mete Horozoğlu hakkında yapılan bir ihbar sonucu, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.