Fethiye'yi de yaktılar! Turizm cenneti Ölüdeniz'de yangını molotof kokteyli mi başlattı
TÜRKİYE yangınlarla boğuşurken gece yarısı bir yangın haberi de Türkiye'nin turizm cennetlerinden Fethiye'den geldi. Dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangını 4 kişinin molotof kokteylleriyle çıkardığı iddiasını gündeme getirdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.
Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler, karadan müdahale etti.
Yangını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.
Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katıldı.