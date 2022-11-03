Feride Hilal Akın'dan duygulandıran itiraf: ''Babamla yedi yaşımda tanıştım''
'Yeni Gelin' dizisinde 'Şirin Bozok Duran' karakteriyle şöhrete kavuştuktan sonra şarkıcılık kariyerine başlayan Feride Hilal Akın, Gökhan Çınar'ın YouTube programına katıldı. Çocukluk yıllarını anlatan sanatçı, duygu dolu anlar yaşadı. Çocukluğunu "Karışık ve acılı" olarak tanımladı.
Hem şarkıcı hem oyuncu olan Feride Hilal Akın, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Çocukluğu ve ailesiyle ilgili itiraflarda bulunan Akın, duygusal anlar yaşadı.
Feride Hilal Akın, en son 2018'de vizyona giren, 'Kafalar' YouTube kanalının sahibi Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in yer aldığı 'Kafalar Karışık' adlı filmde 'Buse' karakterini canlandırmıştı.
Burun ve çene estetiği yaptıran Akın, değişimiyle gündeme gelmişti. Ev ortamında çektiği şarkılarla şarkıcılık kariyerine başlamıştı.
Feride Hilal Akın, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Akın, ailesiyle ve çocukluğuyla ilgili yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.