Ferhat ile Şirin'e Kurşun'dan bomba transfer! Ünlü isim kadroya dahil oldu
Fox TV'de ekranlara gelen Ferhat ile Şirin dizinde flaş bir gelişme yaşandı. Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı diziye ünlü bir oyuncu katıldı.
Efsanevi bir aşk masalını anlatan “Ferhat ile Şirin” dizisinin kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı. Reytinglerde zor günler geçiren dizi usta bir isimle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
Fox'da ekranlara gelen Ferhat ile Şirin dizisine ünlü oyuncu Sarp Akkaya katıldı. Dizide, Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Banu’nun (Cansu Dere) iş hayatına önemli bir giriş yapacak.
Hiç kimsenin tanımadığı bu gizemli karakter, Ferhat'ın hayatında önemli bir yer alacak ve onun zorlu mücadelesinde en büyük destekçisi olacak. Cemal'in gelişiyle; Ferhat, Banu ve Şirin'in hayatında büyük değişiklikler olacak.
Yapımını O3 Medya ile Artistanbul Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, “Ferhat ile Şirin”in yeni bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.