Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'ın 'Densiz' lafına olay sözler! Burcu Kıratlı mekanı terk etmişti
Ferhat Göçer'in Can Tanrıyar'ın oğlunun düğününde Sinan Akçıl ile sahne aldığı anlarda Akçıl'ın eski sevgilileri ile anılarını anlatması Burcu Kıratlı'yı deliye döndürmüş, Kıratlı, mekanı terk etmişti. Akçıl'ın sosyal medyadan Göçer'e 'Densiz' diyerek tepkisine Ferhat Göçer, sessiz kalamadı.
Televizyoncu Can Tanrıyar'ın oğlu Anılcan Tanrıyar, Revna Alp ile görkemli bir düğünle dünya evine girerken Ferhat Göçer ve Sinan Akçıl, sahne almış. Eğlenceli zamanları Göçer'in Sinan Akçıl'ın eski sevgilileriyle ilgili anıları anlatması bölmüştü.
Burcu Kıratlı'nın da bulunduğu düğünde Ferhat Göçer'in Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel ile ilgili anlattığı anılar Kıratlı'yı kıskançlıktan deliye döndürmüş, Kıratlı mekanı terk etmişti. Bu durum üzerine Sinan Akçıl, ertesi gün sosyal medya hesabından Ferhat Göçer'e 'Densiz' diyerek sert bir tepki göstermişti.
Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın olay sözlerine tepkisiz kalamadı ve sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Akçıl'a 'Medya maymunu' olmakla suçladı.
Ferhat Göçer, Sinan Akçıl'ın olay sözlerine karşılık şunları yazdı: ''1-Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra) sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine “Densiz” lafını yazmış alman sana yakışmadı Sinan…