Fergio House'a müstehcenlik baskını! Fergio House nedir kimlerden oluşuyor? Müstehcenlik ve gizem örgütü...

- Evde yaklaşık olarak 35 gencin yaşadığı iddia ediliyor. Bazılarının zorla tutulup tutulmadıkları ise bilinmiyor.

- Fergio House” olarak bilinen bu evde yaşayanlar bu kadar geliri nasıl elde ediyor, vergi veriyorlar mı, kara para aklama olayı var mı, aylık 3 milyon doların kaynağı neresi?