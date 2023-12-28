Fergio House'a müstehcenlik baskını! Fergio House nedir kimlerden oluşuyor? Müstehcenlik ve gizem örgütü...
İSTANBUL'da ‘Fergio House’ adı altında yapılanan ve sosyal medyadan müstehcen içerikli videolar paylaşan gruba polis baskın yaptı. Müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlandıkları sırada basılan Fergio House nedir? Kimlerden oluşur? 200 milyonluk evi nasıl aldılar? Alık 3 milyon dolar geliri nereden elde ediyorlar? İşte cevapları...
Sosyal medya haftalardır onları tartışıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların, müstehcen içerikli parti yapmaya hazırlandıkları sırada basıldıklarını duyurdu. Düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs yakalandı. 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konuldu. Peki kimdir bu Fergio House? Kimlerden oluşuyor? 200 milyonluk evlerde nasıl oturuyorlar? Taksim'de sahte dolar dağıtırken ne yapmak istiyorlardı?
Türkiye onları Only Fans'a içerik üretip Taksim Meydanı'nda vatandaşlara sahte dolar dağıtırken tanıdı. Ancak onlar kendilerini "Gizemli yapı" olarak tanımlıyor. Peki kimdir bu Fergio House? Nerede yaşıyorlar? Gizemli evlerinde seks partileri mi veriyorlar? Harcadıkları paraların kaynağı ne? İşte cevapları...
-Değeri 200 milyon lira olan evde yaşıyorlar.
- Aylık gelirlerini 3 milyon dolar olarak anlatıyorlar.
- Sürekli maskeli olarak gezip gizem yaratıyorlar.
- Evlerinde kilitli ve içeri girilmesi yasak olan odaları var.
- Evde yaklaşık olarak 35 gencin yaşadığı iddia ediliyor. Bazılarının zorla tutulup tutulmadıkları ise bilinmiyor.
- Fergio House” olarak bilinen bu evde yaşayanlar bu kadar geliri nasıl elde ediyor, vergi veriyorlar mı, kara para aklama olayı var mı, aylık 3 milyon doların kaynağı neresi?