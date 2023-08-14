Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 3. kez evlendi, gelinliği sosyal medyada olay oldu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile Sivas’ta evlendi. Eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Tuğçe Tayfur'un gelinliği olay oldu.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur maneviyata yönelip sahneleri bıraktığından beri gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz aylarda bir süre boyunca sosyal medyada başı örtülü pozlar paylaşmasıyla konuşulan Tuğçe Tayfur, tesettüre girmediğini söylemiş ve ardından saçı açık fotoğraflarını tekrar sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı.
Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, aradığı aşkı buldu.
Anne-baba nikahta yoktu
3 kez gelin olan Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta hayatını birleştirdi. Nikaha baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır katılmadı.