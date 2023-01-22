Ferdi Tayfur'un kızı 'babama kırgınlıklarım var' deyip anlattı! Tuğçe Tayfur: Travma yaşadım
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, müziği bıraktığını duyurmuştu. Sürpriz kararı çok konuşulan Tuğçe Tayfur katıldığı programda yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. 'Babama kırgınlıklarım var' deyişi dikkat çeken Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında konuştu. Gözlerden uzak olan Ferdi Tayfur nerede yaşıyor? İşte Tuğçe Tayfur'un açıklamaları...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını ve artık sahnelere çıkmayacağını söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu.
"Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu sildi.
Tuğçe Tayfur'dan sürpriz bir hamle daha geldi. Bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını ayırdığını söylemişti.