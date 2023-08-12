Ferdi Tayfur'un biricik kızının nişanlısı hakkında şok iddialar! "Mafyatik lanse edildim komik"
Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur 2019'da davalık olarak boşandığı eşinden sonra yepyeni bir aşka yelken açtı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Tuğçe Tayfur'un nişanlısı hakkında ortaya ilginç iddialar atıdı.
Arabesk müziğin usta yorumcularından Ferdi Tayfur ile Türk Sineması'nın usta aktrislerinden Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, özel hayatı ile gündem olmaya devam ediyor.
Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile Eylül 2022'de nişanlanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda iki isim arasında çeşitli iddialar gündeme gelmişti.
Ayrılığın ardından Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı hakkında açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Tayfur, savcılığa başvurduğunu belirtmişti. Eski nişanlısıyla davalık olan Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı da almıştı
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Tayfur, ismini henüz açıklamadığı ve Sivaslı olduğunu söylediği sevgilisi ile nikah hazırlıkları yapıyor.