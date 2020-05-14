Ferdi Tayfur hastalığını anlattı oğlunun böbreği nakledildi ve iyileşti
Böbrek rahatsızlığı nedeniyle aniden hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, oğlundan nakledilen böbrek ile hayata döndü, hayranlarına mesaj dahi verdi.
Böbrek rahatsızlığı başgösteren Ferdi Tayfur’a 25 Nisan’da geldiği Antalya’da, 29 Nisan günü, oğlu Timur Turanbayburt’un bir böbreği nakledildi. Medical Park Antalya Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından sağlığına kavuşan Tayfur, bugün hastaneye kontrole geldi.
Böbrek naklinden sonra ilk kez konuşan Ferdi Tayfur, teşhis konulmadan önce çok uyuduğunu, bu durumun yeğeni tarafından fark edildiğini şu sözlerle ifade etti:
''Yeğenim, ‘Dayı seni doktora götürmemiz lazım’ dedi. Doktora gittiğimde ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim. Her şey bir anda oldu. İki ay diyalize girdim. Daha sonra Prof. Dr. Alper Demirbaş’a ulaştık.''
Hemen gelmemi söyledi. Yaptığım araştırmada, böbrek nakli ameliyatının korkulacak bir şey olmadığını, hayat kurtardığını öğrendim. Gözümü kapattım, gözümü açtım ameliyatım bitmişti. Hiç kimse böbrek nakli ameliyatından korkmasın.''
Prof. Dr. Alper Demirbaş ise Ferdi Tayfur’un ameliyatını, sanatçının şarkıları eşliğinde yaptıklarını söyledi. Ameliyathanede fonda Ferdi Tayfur şarkıları ve ameliyat masasında Ferdi Tayfur’un olduğu ortamı hiç unutamayacağını kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, şunları kaydetti: