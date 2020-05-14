Ferdi Tayfur hastalığını anlattı oğlunun böbreği nakledildi ve iyileşti

Böbrek naklinden sonra ilk kez konuşan Ferdi Tayfur, teşhis konulmadan önce çok uyuduğunu, bu durumun yeğeni tarafından fark edildiğini şu sözlerle ifade etti:

''Yeğenim, ‘Dayı seni doktora götürmemiz lazım’ dedi. Doktora gittiğimde ise diyabete bağlı böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim. Her şey bir anda oldu. İki ay diyalize girdim. Daha sonra Prof. Dr. Alper Demirbaş’a ulaştık.''