"Ferdi Tayfur hasta" diyen Muhammet Aydın: Benden 100 bin dolar istiyorlar! Tuğçe Tayfur: Evlenene kadar elimi dahi tutmadı
Tuğçe Tayfur -Muhammet Aydın çifti ile Necla Nazır 2. Sayfa adlı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Muhammet Aydın, eşinin travmalarını silmeye çalıştığını anlattı, "Benden 100 bin dolar istiyorlar" dedi. Aydın'ın sanatçı Ferdi Tayfur hakkındaki sözleri de dikkat çekti.
Tuğçe Tayfur geçtiğimiz ağustos ayında işletmeci Muhammet Aydın ile nikah masasına oturdu. Son günlerde Aydın'ın 'montaj' olduğunu iddia ettiği videolar nedeniyle gündemde olan çift, 2. Sayfa programına konuk oldu. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da programa telefonla bağlandı.
Muhammet Aydın, eşinin travmalarını silmeye çalıştığını anlatırken, Efe ile olan ilişkisinden de bahsetti. Aydın şöyle dedi: Tuğçe'nin travma yaşadığı konuları yok etmeye çalışıyorum. Saçlarının rengini 4 kez uğraşıp sarıya çevirdim.
Her şeyi çöpe attım
Eskiyi hatırlattığı için telefonunu ve numarasını değiştirdim. Çamaşırlarından kıyafetlerine kadar her şeyi çöpe attım. Kredi kartımı Tuğçe'nin eline 'git dolabını dolduracak kadar kıyafet al, bir daha beni AVM'ye getirme' dedim. Çünkü sevmiyorum.
"Benden 100 bin dolar istiyorlar"
Arkadaşlarımla oyun oynarken çekilen videolarım montajlanmış. Benden 100 bin dolar istiyorlar. Abdestimden eminim. 100 bin dolarım var ama onlara verecek yok.