"Ferdi Tayfur hasta" diyen Muhammet Aydın: Benden 100 bin dolar istiyorlar! Tuğçe Tayfur: Evlenene kadar elimi dahi tutmadı

Her şeyi çöpe attım

Eskiyi hatırlattığı için telefonunu ve numarasını değiştirdim. Çamaşırlarından kıyafetlerine kadar her şeyi çöpe attım. Kredi kartımı Tuğçe'nin eline 'git dolabını dolduracak kadar kıyafet al, bir daha beni AVM'ye getirme' dedim. Çünkü sevmiyorum.