Fenomen Şeyda Erdoğan'dan korkunç itiraf 'babam tehdit ediyor' deyip her şeyi anlattı

Instagram hesabında 1,2 milyon, YouTube hesabında ise 1,1 milyon takipçisi bulunan ve attığı her video yaptığı her paylaşım yüzbinlerce görüntülenen Şeyda Erdoğan, dün akşam çok konuşulacak paylaşımlar yaptı. Erdoğan, babası tarafından sürekli tehdit edildiğini belirtti.