Fenomen Sefa Kındır video çekmek için uçak tasarladı yere çakıldı Osmaniye'de garip olay
OSMANİYE'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, bu sefer de video çekmek için tasarladı. Rüzgarın etkisiyle sarsılan uçak ise birden yere çakıldı.
Osmaniye'de sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, video çekmek için tasarladığı uçağı karayolunda test ederken rüzgarında etkisiyle birden havalanan uçak yere çakıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) düştüğünü zannedip kaza yerine koşan çevredeki vatandaşlar gördükleri karşısında şaşkına dönerken, kaza geçiren fenomen ise yaşadığı garip olayı soğukkanlılıkla anlattı.
Uçak yapma hayali olan Kındır, 300 CC'lik motor kullanarak bir uçak tasarladı. Tasarladığı uçağı Güney Çevre Yolu'nda test etmek isteyen fenomen, işlerin ters gitmesi ve rüzgarında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşan uçak, birden havalandı. Yoldan çıkan ve bariyerlere çarpan uçak yere çakıldı. "İnsansız Hava Aracı" düştüğünü zanneden çevredeki vatandaşlar hemen kaza yerine koştu.
Vatandaşlar gördükleri karşında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kazanın şokunu üzerinden atlatamayan fenomen de çevresine biriken insanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.