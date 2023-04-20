Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı
Fenomen Sebile Ölmez, yapım şirketine 300 bin TL'lik dava açtı.
1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Sebile Ölmez, 2020 yılında bir TV programında jüri koltuğuna oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu.
Sabah'ın haberine göre, program, iki ayın sonunda reytinglerin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.
Ölmez de yapım şirketinin sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek 300 bin TL'lik dava açtı.
Dava için atanan bilirkişi, taraflar arasındaki sözleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığını belirtti.