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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı

Fenomen Sebile Ölmez, yapım şirketine 300 bin TL'lik dava açtı.

Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı

1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Sebile Ölmez, 2020 yılında bir TV programında jüri koltuğuna oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı

Sabah'ın haberine göre, program, iki ayın sonunda reytinglerin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yayından kaldırıldı.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı

Ölmez de yapım şirketinin sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek 300 bin TL'lik dava açtı.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında kriz! 300 bin liralık dava açtı

Dava için atanan bilirkişi, taraflar arasındaki sözleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığını belirtti.

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