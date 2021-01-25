Fenomen Buket Güler ile otel arasında kriz çıktı! 'Tabii ki alakam yok' deyip paylaştı

Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir Bursalı olarak Uludağ bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Pistler bakımsız, kar var ama kepçe ile pistlerin üzerine getirilmesi lazım, pistler hep taşlı. Yazın da iyi bakım yapılmamış. Tesisler çok eski kalmış. Kaldığım otel çok bakımsız ve eskiydi, yemeklere ve müşteri memnuniyetine hiç önem vermeyen bir oteldi ne yazık ki." dedi.