Fenomen Buket Güler ile otel arasında kriz çıktı! 'Tabii ki alakam yok' deyip paylaştı
Sosyal medya fenomeni Buket Güler ve otel arasında yaşananlar sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar yaşanan olayı sunucu Buket Güler'le karıştırdı.
Instagram kullanıcısı “pukfashion”, Uludağ’da tatil yaptığına dair paylaşımlarda bulundu. Gerçek adı Buket Güler olan kullanıcı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise kaldığı otelden yakındı ve kötü hizmet gördüğünü öne sürdü.
Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bir Bursalı olarak Uludağ bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Pistler bakımsız, kar var ama kepçe ile pistlerin üzerine getirilmesi lazım, pistler hep taşlı. Yazın da iyi bakım yapılmamış. Tesisler çok eski kalmış. Kaldığım otel çok bakımsız ve eskiydi, yemeklere ve müşteri memnuniyetine hiç önem vermeyen bir oteldi ne yazık ki." dedi.
Hikayesinin devamında şikayetlerini Güler "Genel olarak fiyaskoydu benim için. Ama biz yine kendimizce tüm olumsuzluklara rağmen iyi vakit geçirdik diyebilirim. Bir sonraki tatilde, Erzurum ve Kartalkaya'dan şaşırmayacağım sanırım, Erciyes'i de denemek istiyorum" diyerek ifade etti.
Instagram fenomeninin açıklaması sonrasında otel, Güler’in otelden ayrılırken “çeşitli bahaneler sunarak” ödeme yapmak istemediğini iddia etti. Otelden yapılan açıklamada Güler’in, “Ben para ödemek istemiyorum, diğer oteller beni bedava konaklatmak istiyor, siz benden para alamazsınız” dediği öne sürüldü.