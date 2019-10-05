Fenerbahçe'ye Antalya darbesi sonrası olay sözler: Fantezi yapma topla kendini Ersun

Mehmet Demirkol: Korku kaynaklı kalite eksikliği | Top yüzde 75 Fenerbahçe’deydi ancak oyun yüzde 75 Antalya’nın istediği gibi oynandı. Fenerbahçe’nin pas ve pres kalitesi düşüktü. Pas hatasından bahsetmiyorum: Belki de hata korkusundan da kaynaklanan kalite eksikliği konu. Yanal’ın Galatasaray planının çözüldüğü yer de ilginç. Ufuk’un, pres kalitesinin eksikliğini de net bir şekilde gösteren golünde herkes ortadayken yenen gol Galatasaray adına neyin eksik olduğunu da gösteriyor; Sürat.