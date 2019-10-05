Fenerbahçe'ye Antalya darbesi sonrası olay sözler: Fantezi yapma topla kendini Ersun
Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenilirken spor yazarları teknik direktör Ersun Yanal'ı bombaladı.
Galatasaray ile geçen hafta deplasmanda golsüz berabere kalarak zirve yolunda kritik bir eşiği bir puanla aşan Fenerbahçe, seyircisi önünde Antalyaspor'a boyun eğdi. Sahadan 1-0 yenik ayrılan Sarı Lacivertliler, Ersun Yanal yönetiminde 30 maç sonra yenildi. Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilgisizlik serisi de sona erdi. Maçın ardından spor yazarları Ersun Yanal'ı sert bir dille eleştirdi.
Mehmet Demirkol: Korku kaynaklı kalite eksikliği | Top yüzde 75 Fenerbahçe’deydi ancak oyun yüzde 75 Antalya’nın istediği gibi oynandı. Fenerbahçe’nin pas ve pres kalitesi düşüktü. Pas hatasından bahsetmiyorum: Belki de hata korkusundan da kaynaklanan kalite eksikliği konu. Yanal’ın Galatasaray planının çözüldüğü yer de ilginç. Ufuk’un, pres kalitesinin eksikliğini de net bir şekilde gösteren golünde herkes ortadayken yenen gol Galatasaray adına neyin eksik olduğunu da gösteriyor; Sürat.
Uğur Meleke: Antalyaspor, ligin önemli organizasyonlarından biri. Bülent Korkmaz, geçen yılki düşük bütçeyi avantaja çevirdi; Türk futboluna Bahadır, Doğukan ve Harun gibi gençleri hediye etti. Bu yıl da geçen sezonun kazanımlarının üstüne yenilerini ekliyor; alttan Mukairu’yu çıkarmış, orta saha oyuncusu Ufuk da net bir Milli Takım adayı. Ancak Korkmaz’ın farkı, yalnızca gençleri geliştirmesi değil. Onu Sheffield koçu Chris Wilder’a benzetiyorum, ezber bozan bir düşük bütçe oyunu oynatıyor.
1-Emre, bulunduğu kabın şeklini alan değil, kaba şeklini veren bir baskın karakter. Fenerbahçeliler de o gelir gelmez, her topu ona oynamaya o kadar alıştılar ki, dün Ufuk Emre’ye yakın oynayıp kaptanı kilitleyince sarı lacivertliler afalladılar.