Fenerbahçe'nin yeni yengesi derbi pozuyla heyecanlandırdı! Sosyal medyaya olay oldu
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Galatasaray derbisi öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
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Sarı-lacivertli forma ile ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan Arjantinli yıldızın eşi, derbiye hazır olduğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi.
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Instagram hesabından 2 fotoğraf paylaşan Alurralde, Sosa'nın Atakaş Hatayspor mücadelesinde terlettiği formayı giyerek saat 19.00'da başlayacak derbiye hazır olduğunu gösterdi.
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Korona olmuştu: Alurralde, Ağustos ayında koronavirüse yakalanmış ve yaptığı açıklamada 14 gün boyunca evinde karantinada kalacağını belirtmişti.
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