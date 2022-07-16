Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: Kariyerimdeki en büyük camiaya geldim
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Watford takımından transfer ettiği Joshua King, sarı-lacivertli formayla maçlara çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. "Burada olmaktan çok mutluyum, çok büyük bir camiadayım" diyen King, "Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim" dedi.
Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Watford takımından transfer ettiği Joshua King, sarı-lacivertli formayla maçlara çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Norveçli oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe'deki ilk günlerinin harika geçtiğini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Takımdaki herkes tarafından iyi bir şekilde karşılandım. Dolayısıyla bu da beni mutlu etti. Antrenmanlarda sıkı şekilde çalışıyoruz, yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan sıkı çalışmaktır. Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.
Norveç'teki en iyi arkadaşının Türk ve iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlatan King, şöyle devam etti: "Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından beri arkadaşım Türk. 3-4 gün önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Bu istek gerçekleşmiş oldu."
"Burada olmaktan çok mutluyum, çok büyük bir camiadayım. Kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia diyebilirim. Manchester United'da fazla süre alamadığım için en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu çünkü en iyi arkadaşım Türk ve iyi Fenerbahçeli."