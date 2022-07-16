Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: Kariyerimdeki en büyük camiaya geldim

Norveç'teki en iyi arkadaşının Türk ve iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlatan King, şöyle devam etti: "Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından beri arkadaşım Türk. 3-4 gün önce oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Bu istek gerçekleşmiş oldu."