Fenerbahçeli yıldız için şok sözler: Yılın hayal kırıklığı oynamasa da olur

DENİZ ÇOBAN: Hakem ekibi açısından zor bir maçtı. Verilen az sayıda kritik karar olsa da maçın önemi açısından uzun süre tartışılabilecek kararlardı. Maç genelinde oyun kontrolünü elinde bulunduran ve oyunculara kendisini kabul ettiren Yaşar Kemal Uğurlu bence iki kritik hata yaptı. Maçın hemen başında, 7. dakikada Ekuban’a doğru bir sarı kart gösterdi. Ekuban maçın 52. dakikasında Gökhan Gönül’le girdiği mücadelede rakibinin ayağına bastı. Burada da bir sarı kart görerek oyundan kırmızı kartla ihracı gerekirdi. Uğurlu bu pozisyonda faul düdüğü de çalmadı. Hakemler açısından ikinci kritik karar ise 90. dakikada yaşandı. Valencia/Bakasetas kafa topu mücadelesinde hakem, 'Devam' dedi. VAR da devreye girmedi. Valencia kafa topuna yükselirken sol kolunu açarak rakibi Bakasetas’ın yüzüne bir darbesi oldu. Bu pozisyon görüntülere göre net bir penaltı. Buna benzer bu sezon sayısız penaltı düdüğü çalındı. Burada da penaltı düdüğü çalınması gerekirdi. 90+4. dakikada Ozan Tufan rakip ceza sahasında yerde kaldı ama pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu.