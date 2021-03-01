Fenerbahçeli yıldız için şok sözler: Yılın hayal kırıklığı oynamasa da olur
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından spor yazarları ne dedi? Erol Bulut'a övgü yağarken birkaç futbolcu gözden düştü.
İLKER YAĞCIOĞLU: Kestirmeden söyleyeyim maçı Erol Bulut kazandı. Zaman zaman benim de çok eleştirdiğim oyunun beğenmediğim Erol hoca dün gece son derece doğru 11 ve doğru oyunla maçın kazanılmasında büyük rol oynadı. Dün akşamki maç Erol hoca için bu sezonki ikinci kırılma maçıydı. İlki çok sıkıntılı bir dönemde Başakşehir ile oynadığı maçtı. İkincisi de bu maçtı. İkisinde de radikal değişiklikler yaparak kimsenin beklemediği 11'i sahaya sürdü. Trabzon deplasmanına Sosa-Mesut ve Mert 3'lüsüyle başlamak her babayiğidin harcı değil. Ama özellikle ilk 35 dakikada bu 3'lü adeta Trabzonspor'a top göstermedi. Caner İstanbul'da kalırken Novak'ı kulübede oturtup Szalai'yi de sol bek oynatması da bir riskti. Ama bu riski aldı ve kazandı. Trabzonspor'un ise beklentilerin çok uzağında kötü maç oynadığını söylemeliyiz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bir haftadır Fenerbahçe'de kimsenin ağzını bıçak açmadı. Caner'e, "Uçakta yoksun" denilmesinin ardından bile bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe taraftarı tartışıyordu gelişmeleri. Herkesin bir komplo teorisi vardı. Birincisi; Erol Bulut'un son maçı olduğu. İkincisi; futbolcuların Erol Bulut'u istemediği. Üçüncüsü; Emre Belözoğlu ve idari ekibin işleri karıştırdığı. "Trabzonspor'a kaybederse" diye başlıyordu cümleler ama son söz sahada söylenecekti. Üstelik Bulut, düne kadar denemediği bir diziliş ve "riskli" kadroyla sahadaydı. Bu sezon ilk defa "büyük takım" refleksi gösterdiler. Bir hafta "fırtınalarla" yaşadıktan sonra birlikte oynadıklarında neler yapabileceklerini gösterdiler. Hatasıza yakın oynayan defans dörtlüsünün önünde, "Ben buradayım" diyerek ortaya çıkan Sosa vardı. Enteresandır; 27. haftada Fenerbahçe'nin ligi yeniden başladı. Detaylar çok fazla bu maçta. Kazanmak büyük barışı da getirecek Fenerbahçe'ye. Gustavo ve İrfan Can'ın geri dönmesi, Mesut ve Pelkas'ın maç ritmini bulması çok şeyleri değiştirecek.
DENİZ ÇOBAN: Hakem ekibi açısından zor bir maçtı. Verilen az sayıda kritik karar olsa da maçın önemi açısından uzun süre tartışılabilecek kararlardı. Maç genelinde oyun kontrolünü elinde bulunduran ve oyunculara kendisini kabul ettiren Yaşar Kemal Uğurlu bence iki kritik hata yaptı. Maçın hemen başında, 7. dakikada Ekuban’a doğru bir sarı kart gösterdi. Ekuban maçın 52. dakikasında Gökhan Gönül’le girdiği mücadelede rakibinin ayağına bastı. Burada da bir sarı kart görerek oyundan kırmızı kartla ihracı gerekirdi. Uğurlu bu pozisyonda faul düdüğü de çalmadı. Hakemler açısından ikinci kritik karar ise 90. dakikada yaşandı. Valencia/Bakasetas kafa topu mücadelesinde hakem, 'Devam' dedi. VAR da devreye girmedi. Valencia kafa topuna yükselirken sol kolunu açarak rakibi Bakasetas’ın yüzüne bir darbesi oldu. Bu pozisyon görüntülere göre net bir penaltı. Buna benzer bu sezon sayısız penaltı düdüğü çalındı. Burada da penaltı düdüğü çalınması gerekirdi. 90+4. dakikada Ozan Tufan rakip ceza sahasında yerde kaldı ama pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu.
ALİ ECE: Erol Bulut’un mutlaka son maçlardan farklı şeyler yapması gerekiyordu, yaptı: Sol beke çektiği Szalai ilk yarıda kaleci Uğurcan ile beraber sahanın en iyisiydi. Erol Bulut’un mutlaka topu rakibe bırakma-bırakmama meselesi yerine Fenerbahçe’nin topu alınca ne zaman ne yapmalı meselesine odaklanması gerekiyordu: Dakikalar 10’u gösterdiğinde Fenerbahçe %70 oranda topa sahip olmuştu, ilk 30 dakikada da uzun süredir en iyi maçlarını oynayan Sosa ve Mert Hakan ile topu çok iyi yönlendirerek Trabzon deplasmanında üstün bir oyun sergiledi, Uğurcan’ın eldivenli büyücülüklerine takıldı. Mesut Özil gününde olsaydı, Fenerbahçe ilk 45’ten maçı koparabilecek kadar iyi oynamıştı. Tabii Erol Bulut’un en çok sakatlıktan önce ligin tozunu atan Pelkas’a ihtiyacı vardı, Pelkas 76’da direklerin tozunu süpüren mükemmel bir şutla 3 puanı aldı getirdi. Maçın olayı 90 artılarda Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u çok eksik yakaladığı net kontrataklarda oyuncuların yaptığı saçma sapan tercihler. Dönenlerden birisi gol olsaydı, Fenerbahçe’nin üstün oynadığı 80 dakika çöpe gidecekti! Fenerbahçe’de teknik direktörlük tartışması şimdilik buzdolabına kalktı, eğer kalan maçlarda da Erol Bulut elindeki yetenekli ayakların topla nasıl organize olacağı üstüne çalışırsa şampiyonluk şansı artabilir. Aksi takdirde tartışma buzdolabından derin dondurucuya gider!