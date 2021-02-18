Fenerbahçeli Şekip Mosturoğlu'nun halası dolandırıldı! Ses taklidiyle tuzağa düşürdü

N.S. adlı vatandaş, 27 Ocak’ta Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne giderek bir kişinin tanımadığı bir numaradan kendisini arayarak “yeğeni” olduğunu, 19 bin lira paraya ihtiyaç duyduğunu söylediği ve parayı hemen hazırlamasını, almaya geleceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Akılalmaz yöntem bu şikayetle deşifre oldu.