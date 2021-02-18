Fenerbahçeli Şekip Mosturoğlu'nun halası dolandırıldı! Ses taklidiyle tuzağa düşürdü
İSTANBUL'da, önceden bilgi toplayıp kişileri ses taklidiyle arayan şahıs birçok kişiyi mağdur etti. Dolandırılanlar arasında Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu’nun halası da vardı.
N.S. adlı vatandaş, 27 Ocak’ta Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne giderek bir kişinin tanımadığı bir numaradan kendisini arayarak “yeğeni” olduğunu, 19 bin lira paraya ihtiyaç duyduğunu söylediği ve parayı hemen hazırlamasını, almaya geleceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Akılalmaz yöntem bu şikayetle deşifre oldu.
Harekete geçildi: Yapılan ihbar üzerine Nusret K.’nın dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduğunu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek plan yaptı.
Suçüstü yapıldı: Kısa sürede söz konusu adrese ulaşan emniyet ekipleri, olayın “suçüstü” olması için “para” süsü verilmiş zarf hazırlayıp dolandırıcının hedefindeki N.S.’ye verdi. Ardından evin etrafında tertibat alarak dolandırıcıyı beklemeye koyulan polis, şüpheli “para” süslü zarfı N.S.’den aldığı sırada operasyonu başlatarak zanlıyı suç üstü yakaladı.
"Halacığım, paraya ihtiyacım var"
Yaşanan akılalmaz dolandırıcılık olayı sonrası mağdur olan Şekip Mosturoğlu’nun halası Nural Tüzün, şöyle dedi: Evde olduğum bir vakit yeğenim sandığım kişi beni aradı. ‘Halacığım, paraya ihtiyacım var’ diyerek bir miktar para istedi. Çok zor durumda olduğunu ve aldığı parayı saat 17.00’a kadar banka hesabıma geri yatıracağını belirtti.