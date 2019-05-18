Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü

Turkish Airlines EuroLeague Final-Four yarı final mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın diğer maçında ise Real Madrid'i 95-90 yenen CSKA Moskova, finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.