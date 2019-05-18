Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü

Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü

Fenerbahçe Ülker'in Anadolu Efes'e 92-73 yenildiği maçta Joffrey Lauvergne, kendisine laf atılmasının üzerine koltuk değnekleriyle sarı-lacivertli taraftarların üzerine yürüyüp tepki gösterdi.

Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü - Sayfa 1

Turkish Airlines EuroLeague Final-Four yarı final mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın diğer maçında ise Real Madrid'i 95-90 yenen CSKA Moskova, finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.

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Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü - Sayfa 2

Lauvergne’ye laf atıldı: Müsabakanın bitimine 3 dakika 26 saniye kala taraftarlardan biri sakat olan ve koltuk değnekleri ile maçı kenarda izleyen Joffrey Lauvergne’ye laf attı.

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Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü - Sayfa 3

Taraftarın üzerine yürüdü: Buna önce Fenerbahçe Beko oyuncusu Datoma isyan etti daha sonra Lauvergne tribünün üzerine yürüdü.

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Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü - Sayfa 4

Araya Datome ve diğer oyuncular girerken bağıran taraftarın üzerine diğer Fenerbahçeliler yürüdü.  

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