Fenerbahçeli Joffrey Lauvergne koltuk değnekleri ile taraftarın üzerine yürüdü
Fenerbahçe Ülker'in Anadolu Efes'e 92-73 yenildiği maçta Joffrey Lauvergne, kendisine laf atılmasının üzerine koltuk değnekleriyle sarı-lacivertli taraftarların üzerine yürüyüp tepki gösterdi.
Turkish Airlines EuroLeague Final-Four yarı final mücadelesinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvanın diğer maçında ise Real Madrid'i 95-90 yenen CSKA Moskova, finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.
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Lauvergne’ye laf atıldı: Müsabakanın bitimine 3 dakika 26 saniye kala taraftarlardan biri sakat olan ve koltuk değnekleri ile maçı kenarda izleyen Joffrey Lauvergne’ye laf attı.
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Taraftarın üzerine yürüdü: Buna önce Fenerbahçe Beko oyuncusu Datoma isyan etti daha sonra Lauvergne tribünün üzerine yürüdü.
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Araya Datome ve diğer oyuncular girerken bağıran taraftarın üzerine diğer Fenerbahçeliler yürüdü.
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