Fenerbahçe'den M.United'ın yıldızı Mata'ya bomba teklif
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
8 numara arayışını sürdüren Galatasaray’da idari direktör Şükrü Hanedan İspanya’ya gidiyor. Banega’ınn menajerinin ardından Sevilla kulübü ile satın alma şartları masaya yatırılacak ve teklif yapılacak.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin menajer Rodriguez'e Juan Mata için 3 yıllık kontrat ile birlikte yüksek bir meblağ imza parası teklif ettiği de öne sürüldü. M.United'la sözleşmesi biten Mata'yı Fenerbahçe ile birlikte başka tekliflerin de olduğu ancak Mata'nın isteklerine en çok Fenerbahçe'nin yaklaştığı bildirildi.
Beşiktaş Yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, stoper bölgesinde rotayı son olarak Portekiz ekibi Braga’nın Brezilyalı oyuncusu Pablo Santos’a çevirdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç savaşı kızışmaya başladı. Fatih Terim’in alternatif forvet olarak kadroda düşündüğü Vedat Muriç için Galatasaray teklifini 3 milyon Euro’ya yükseltti.