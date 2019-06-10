Fenerbahçe'den M.United'ın yıldızı Mata'ya bomba teklif

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin menajer Rodriguez'e Juan Mata için 3 yıllık kontrat ile birlikte yüksek bir meblağ imza parası teklif ettiği de öne sürüldü. M.United'la sözleşmesi biten Mata'yı Fenerbahçe ile birlikte başka tekliflerin de olduğu ancak Mata'nın isteklerine en çok Fenerbahçe'nin yaklaştığı bildirildi.