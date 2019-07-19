Fenerbahçe'den Diego Costa bombası! Maaşının yarısını bakın kim verecek

19.07 İÇİN BOMBA İDDİA - Dünya Fenerbahçeliler gününde yönetimin ses getirecek bir transfer yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Bu özel günde dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın açıklanacağı yönündeki iddialar büyük heyecan yarattı. Atletico'dan 7.6 milyon Euro maaş alan yıldız oyuncunun ücretinin yarısını bir sponsor tarafından karşılanarak Costa'ya çubuklu formanın giydirileceği kaydedildi.