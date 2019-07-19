Fenerbahçe'den Diego Costa bombası! Maaşının yarısını bakın kim verecek
Sarı-Lacivertli yönetim Dünya Fenerbahçeliler gününde Diego Costa'yı açıklamayı planlıyor.
19.07 İÇİN BOMBA İDDİA - Dünya Fenerbahçeliler gününde yönetimin ses getirecek bir transfer yapacağı bir süredir konuşuluyordu. Bu özel günde dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın açıklanacağı yönündeki iddialar büyük heyecan yarattı. Atletico'dan 7.6 milyon Euro maaş alan yıldız oyuncunun ücretinin yarısını bir sponsor tarafından karşılanarak Costa'ya çubuklu formanın giydirileceği kaydedildi.
SAMATTA'DA FARK 1 MİLYON EURO - Galatasaray, 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Genk'e 4 taksitte 8 milyon euro teklif etti. Belçikalı yöneticilerin 9 milyon euro'ya indiği ve taksit için olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
JOSEF DE SOUZA GELİYOR - Fulham'dan Jean Michael Seri'yi ve Bursaspor'dan Okan Kocuk'u transfer eden Galatasaray, eski Fenerbahçe oyuncusu Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Al Ahli kulübünü ikna etmeye çalışıyor.
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