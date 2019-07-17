Fenerbahçe’den Diego Costa bombası! Gelirse yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Sportif Direktörü Damien Comolli, İspanyol golcü Diego Costa ile bir araya geldi. Diego Costa, Fenerbahçe'ye gelirse Süper Lig'de fırtına gibi eser.
Fenerbahçe’den Diego Costa atağı! Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız oyuncu Diego Costa ile bir araya geldi.
Galatasaray-Emre Mor flörtü menajerlik şirketinin devreye girmesiyle bir anda krize dönüşmüştü. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim sorunu çözdü, şirket aradan çekildi. Artık genç yıldızın, Aslan ile arasındaki pürüzleri gidererek imza atması an meselesi.
Cim Bom'da yeni hedef Samatta... Belçika basınında yer alan haberlere göre; Galatasaraylı yöneticiler Mbwana Samatta için Genk yöneticileriyle görüştü, transfer teklifini iletti. Samatta, Genk'in Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-2 yendiği maçta 2 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi’den Fenerbahçe'ye müjde geldi: Kolarov’u şu anda stoper olarak kullanıyoruz ancak gerçek pozisyonu orası değil. Savunmaya takviye yapacağız. Ayrılmak isteyenlere de kolaylık sağlayacağız.