Fenerbahçe’den Diego Costa bombası! Gelirse yer yerinden oynar

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi’den Fenerbahçe'ye müjde geldi: Kolarov’u şu anda stoper olarak kullanıyoruz ancak gerçek pozisyonu orası değil. Savunmaya takviye yapacağız. Ayrılmak isteyenlere de kolaylık sağlayacağız.