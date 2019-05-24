Fenerbahçe'den ayrılan ayrılana gidecek 5 ismin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak. Takımda ayrılacak olan 5 futbolcu, yeni kulüpleriyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe’nin yüksek maliyetleri ya da beklentileri karşılayamadıkları gerekçesiyle biten sözleşmelerini yenilemeyeceği oyuncular bu durumu dert etmiyor. Aksine ilerleyen yaşlarına rağmen hepsi kendilerine şimdiden takım bulmuş durumda.
Valbuena, Olimpiakos’la el sıkıştı: Trabzonspor maçı öncesi opsiyon hakkından vazgeçerek sahaya çıkmayı, sözleşmesini uzatmaya tercih eden Mathieu Valbuena, Olimpiakos’la el sıkıştı. Sarı-lacivertlilerin, ücretinde indirim yapma şartıyla takımda kalmasını istediklerini Fransız, tercihini Yunan devinden yana kullandı. Olimpiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Valbuena’yla her konuda anlaştıklarını belirtirken kısa sürede resmi açıklamayı yapacaklarını duyurdu.
Soldado Getafe ile anlaştı: Roberto Soldado ise eve dönme kararı aldı. 33 yaşındaki İspanyol golcü, 2008-10’da formasını giydiği La Liga temsilcisi Getafe’yle el sıkıştı.
Skertel, Parma'yla gidiyor: Devre arasında Juventus ve Barcelona’dan teklif almasına rağmen ilk 11’de oynadığı Fenerbahçe’de kalmayı seçen Skrtel, yeni sezon için İtalyan devi Parma’yla el sıkıştı.