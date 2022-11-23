Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansın ardından gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan ve ülkesine 3 puanı getiren yıldız oyuncu Dünya Kupası'na resmen damga vurdu.