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Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

Süper Lig'de attığı gollerine Dünya Kupası'nda da devam eden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası açılış maçında ülkesi Ekvador'un ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup ettiği maçta attığı gollerle damga vurmuştu. Tüm dikkatleri üzerine çeken tecrübeli golcü için ocak ayında gelecek tekliflere kapıyı kapatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim harekte geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansın ardından gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan ve ülkesine 3 puanı getiren yıldız oyuncu Dünya Kupası'na resmen damga vurdu.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

Ekvador'un en önemli oyuncusu konumunda olan Valencia, ülkesinin Dünya Kupalarındaki son 5 golünü atmış oldu.

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

Fenerbahçe'deki 3. yılında olgunluk dönemini yaşayan Enner Valencia, takıma olan bağlılığı ve ortaya koyduğu performansla yeni sözleşmeyi adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı…

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Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!

Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası öncesi sezon sonunda anlaşması bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapmış, yeni imza tarihi için Katar dönüşünü işaret etmişti.

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