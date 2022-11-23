Fenerbahçe'de sürpriz transfer kararı: Valencia Dünya Kupası'na damga vurmuştu!
Süper Lig'de attığı gollerine Dünya Kupası'nda da devam eden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası açılış maçında ülkesi Ekvador'un ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup ettiği maçta attığı gollerle damga vurmuştu. Tüm dikkatleri üzerine çeken tecrübeli golcü için ocak ayında gelecek tekliflere kapıyı kapatmak isteyen sarı-lacivertli yönetim harekte geçti. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansın ardından gol kralı olan Enner Valencia adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Katar'a 2 gol atan ve ülkesine 3 puanı getiren yıldız oyuncu Dünya Kupası'na resmen damga vurdu.
Ekvador'un en önemli oyuncusu konumunda olan Valencia, ülkesinin Dünya Kupalarındaki son 5 golünü atmış oldu.
Fenerbahçe'deki 3. yılında olgunluk dönemini yaşayan Enner Valencia, takıma olan bağlılığı ve ortaya koyduğu performansla yeni sözleşmeyi adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı…
Sarı-lacivertli yönetim, Dünya Kupası öncesi sezon sonunda anlaşması bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapmış, yeni imza tarihi için Katar dönüşünü işaret etmişti.