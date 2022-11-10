Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci
|
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları düzelen Luan Peres salonda, Gustavo Henrique sahada çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.
113
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.
213
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
313
Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
413