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Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

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Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları düzelen Luan Peres salonda, Gustavo Henrique sahada çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

Fenerbahçe, Giresunspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

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Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. 

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Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

 Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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Fenerbahçe'de Peres ve Henrique sevinci

Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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