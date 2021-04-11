Fenerbahçe'de Altay ve Szalai'yi transfer için izlemeye geliyorlar
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bu sezon performansları ile dikkat çeken Altay Bayındır ile Attila Szalai, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturmaya başladı. Altay ve Szalai için scout ekipleri Kadıköy'e geliyor.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon Sarı Lacivertli takımda performansları ile ön plana çıkan kaleci Altay Bayındır ve Macar stoper Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de inişli çıkışlı geçen sezonda parlayan isimlerin başında kaleci Altay Bayındır geliyor. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nden kadroya katılan genç kaleci bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden oldu.
Kritik galibiyetlerde başrol oynadı
Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin kritik deplasman galibiyetlerinde başrol oynadı ve Sarı Lacivertlilerin şampiyonluk yarışında kalmasını sağladı.
Szalai de kısa sürede uyum sağladı
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai de kısa sürede takıma uyum sağladı. Macar stoper Kayserispor maçıyla başladığı Fenerbahçe kariyerinde savunmanın vazgeçilmez isimlerinden oldu.