Fenerbahçe, Union Saint Gilloise karşısında çeyrek final için sahada! Maç şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk ediyor. İşte kritik mücadele öncesi son ayrıntılar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, bu akşam Union Saint Gilloise'ı son 16 turu rövanş maçında Kadıköy'de ağırlayacak.
Eşleşmenin ilk maçını 3-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaja sahip konumda.
İsmail Kartal'ın ekibinde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroda yer alması bekleniyor. Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.
Muhtemel 11
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Kent, Szymanski, Dusan Tadic, Michy Batshuayi