Fenerbahçe, Union Saint Gilloise karşısında çeyrek final için sahada! Maç şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta?

İsmail Kartal'ın ekibinde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroda yer alması bekleniyor. Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.