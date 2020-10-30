Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti! Acı haberi ailesi duyurdu
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer, yaşamını yitirdi. Kemer ailesi, acı haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Fenerbahçe TV'nin sevilen yüzü Dilay Kemer, kanser ile mücadelede bir kez zafere ulaşmıştı. Kemer, nükseden hastalığını sosyal medyadan duyurmuş, kararlılıkla mücadele edeceğini söylemişti. Dilay Kemer'e sosyal medyadan destek yağmıştı. Dilay Kemer, kanser ile ikinci savaşını kaybetti. Güzel sunucu hakkındaki üzücü haberi ailesi verdi.
Acı haberi ailesi duyurdu: Dilay Kemer'in ailesi sosyal medyadan yaptığı duyuruyla genç spikerin hayatını kaybettiğini belirtti. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik" denildi. Dilay Kemer'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada büyük bir üzüntü hakim oldu. Dilay Kemer, Twitter'da TT oldu ve sporseverler hayatını kaybeden spiker için paylaşımlarda bulundu.
Dua beklediğini ifade etmişti: Dilay Kemer, kanser hastalığının pençesinden kurtulamadığını kısa bir süre önce sevenleriyle paylaşmıştı. Başarılı sunucu, son paylaşımında kendisine gelen güzel mesajlara karşı teşekkür ederek dua beklediğini ifade etmişti.
Durumu ağırlaşmıştı: Hastalığı nedeniyle bir süredir çalışamayan Dilay Kemer'in durumunun ağırlaştığı belirtildi. Yoğun bakıma alınan Kemer'e sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı. Fenerbahçe TV, paylaşımında 'dualarımız ve kalbimiz seninle' sözlerine yermişti.