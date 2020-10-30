Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti! Acı haberi ailesi duyurdu

Acı haberi ailesi duyurdu: Dilay Kemer'in ailesi sosyal medyadan yaptığı duyuruyla genç spikerin hayatını kaybettiğini belirtti. Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik" denildi. Dilay Kemer'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada büyük bir üzüntü hakim oldu. Dilay Kemer, Twitter'da TT oldu ve sporseverler hayatını kaybeden spiker için paylaşımlarda bulundu.