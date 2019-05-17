Fenerbahçe şampiyonluk kadrosunu kuruyor! İşte listedeki yıldızlar
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmanın hesaplarını yaparken listedeki isimler olay.
Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim, şampiyon olacak kadroyu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.
Eljif Elmas'tan para bekleniyor: Fenerbahçe yönetimi golcü transferinde sezonun bitmesini beklemeden önemli hamleler yaptı. İran'ın İstiklal takımından 18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'i üçüncü forvet olarak takıma katan sarılacivertliler, gelecek yıllarda bu oyuncudan Eljif Elmas gibi büyük bir bonservis geliri bekliyor.
Haziran başında İstanbul'a gelecek: Allahyar'ın takımı İstiklal'le her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin yeni golcüsü, Haziran başında İstanbul'a gelecek. 17 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Dolar bonservis ödeneceği öne sürülmüştü.
İkinci forvet Vedat Muriqi: İkinci forvet konusunu ise Vedat Muriqi ile çözmek üzere... Oyuncuyla söz kesen sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muriqi için uygun bir bonservis bedeli ödemeye hazır. 24 yaşındaki Kosovalı golcü,Fenerbahçe için Avrupa'dan gelen teklifleri reddetti.