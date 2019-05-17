Fenerbahçe şampiyonluk kadrosunu kuruyor! İşte listedeki yıldızlar

İkinci forvet Vedat Muriqi: İkinci forvet konusunu ise Vedat Muriqi ile çözmek üzere... Oyuncuyla söz kesen sarı-lacivertliler, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muriqi için uygun bir bonservis bedeli ödemeye hazır. 24 yaşındaki Kosovalı golcü,Fenerbahçe için Avrupa'dan gelen teklifleri reddetti.