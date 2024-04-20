Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası soyunma odasına giderken neler yaşandı? Ahmet Çakar'ın iddiası
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılar sonucunda elenen Fenerbahçe'de sinirler gerildi. Faturayı İsmail Kartal'a çıkaran eski hakem Ahmet Çakar, maç sonu koridorlarda yaşananlara dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi 1-0 biten maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi. Fenerbahçe'de tepkiler İsmail Kartal'a geldi. Deneyimli teknik adamın yaptığı değişiklikler eleştirildi.
Öte yandan usta yorumcu Ahmet Çakar, Olympiakos maçının ardından İsmail Kartal ve futbolcular arasında yaşananları açıkladı.
"Yorulmuş veya ayağı çektiği için oyundan alınan bir oyuncu çıkarken teknik direktörüne "Neden" diye sormaz. Bu karar, İsmail Kartal'ın bile isteye olmasa bile takımı sabote ettiğini gösterir."
"Eğer bugün turu geçseydik İsmail Hoca'nın Aston Villa maçlarıyla beraber bir albenisi vardı. İtibarı vardı. Elenmeyle birlikte bu yerle bir oldu. Taraftarlar, artık "İsmail Kartal'ı niye eleştiriyorsunuz?" demeyecek."