Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları ortaya çıktı! Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek ne konuştu?
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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçının 53. dakikasında yaşanan bir pozisyon futbol gündemine oturdu. Fenerbahçeli Samet Akaydin ceza sahası içinde topa elle müdahale ederken hakem Arda Kardeşler penaltı kararı vermeyerek oyunu devam ettirdi. Bu karar sosyal medyada gündem olurken karşılaşmanın VAR konuşmaları yayınlandı...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç aranın ardından 3 puana ulaştı.
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Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 53. dakikasındaki tartışmalı pozisyon için flaş bir iddia gündeme atıldı.
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Güven Yalçın'ın şutunda Samet Akaydin'in müdahalesinin penaltı olduğu yönünde itirazlar yükseldi.
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Hakem Arda Kardeşler, bir süre VAR hakemi Hüseyin Göçek'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirmişti.
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