Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! İşte alacağı para tam 3 milyon Euro...

Ali Koç döneminin 9. teknik direktörü

Jesus, beşinci yılına girecek Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin dokuzuncu teknik direktörü olacak. Şimdi, Jesus'un önünde büyük bir lig şampiyonluğu beklentisi ile Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için erken başlayacak bir sezon var.