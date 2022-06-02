Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı! İşte alacağı para tam 3 milyon Euro...
FENERBAHÇE, teknik direktör olarak Jorge Jesus'la bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Jesus'a verilcek ücret 3 milyon euro olacak.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jesus'la anlaşma imzalandığını açıkladı. Jesus Fenerbahçeden garanti para alacak. İşte Jesus'un alacağı para...
KAP'a resmi açıklama yapıldı
Fenerbahçe teknik direktör sorununu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la çözdü. Jesus'la imzalanan sözleşme sonrası Fenerbahçe'den KAP'a resmi açıklama gönderildi.
KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 eero garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" denildi.
Ali Koç döneminin 9. teknik direktörü
Jesus, beşinci yılına girecek Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin dokuzuncu teknik direktörü olacak. Şimdi, Jesus'un önünde büyük bir lig şampiyonluğu beklentisi ile Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için erken başlayacak bir sezon var.