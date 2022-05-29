Fenerbahçe Jorge Jesus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! Jesus'un alacağı para belli oldu
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus bu imza karşılığında Fenerbahçe'den bir servet alacak. Jorge Jesus kimdir, bugüne kadar hangi başarıları kazandı, hangi takımları çalıştırdı?..
Fenerbahçe'de takımın başına Portekizli hoca Jorge Jesus getirildi. Jesus ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe ve Jesus, yıllık ücret konusunda da anlaştı.
Jesus ve ekibinin toplam Fenerbahçe'den yıllık kazancı 7.5 milyon euroyu bulacak. Sözleşmede başarı bonuslarına da yer verilecek.
Ali Koç daha önce Jesus ile Portekiz'de bir araya gelmiş ve o görüşmeye Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da katılmıştı.
Jorge Jesus kimdir?
24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Jorge Fernando Pinheiro Jesu, profesyonel futbol kariyerine 1973 yılında başladı. Sporting CP, Farense, Benfica Castelo Branco ve Belenenses gibi ekiplerin formasını giydi.